Torino-Milan, subito autogol di Thiaw: cosa è successo

(Adnkronos) – Clamoroso autogol di Malik Thiaw in Torino-Milan. Il difensore rossonero, a referto con un’autorete già nella gara di andata, entra nel tabellino dei marcatori dalla parte sbagliata anche oggi, 22 febbraio. Dopo 7 minuti, Thiaw è incolpevole protagonista dell’episodio che coinvolge in particolare il portiere Mike Maignan. Il portiere esce dalla propria area per intercettare un lungo lancio e prova a spazzare il pallone: il suo rinvio però colpisce in pieno Thiaw e il pallone rotola nella porta incustodita per il vantaggio dei padroni di casa.