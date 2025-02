Ucraina, Trump: “Terre rare o petrolio in cambio dei soldi messi dagli Usa”

(Adnkronos) – Donald Trump insiste. L’Ucraina deve ridare agli Stati Uniti i soldi che hanno messo in questi anni. Nel suo discorso alla convention dei conservatori americani di Washington, il presidente americano ha detto: “Sto cercando di recuperare i soldi, voglio che ci diano qualcosa per tutti i soldi che abbiamo messo” sul terreno per Kiev. Ed è per questo che “chiediamo terre rare e petrolio, tutto quello che possiamo ottenere”. Trump, aggiunge, di non voler essere ricordato come un conquistatore. “La mia speranza è che la mia più grande eredità sia quella di essere un pacificatore, non un conquistatore” ha detto nel corso del suo intervento.

“Sto trattando con il presidente Zelensky. Sto trattando con il presidente Putin. Sto cercando di ottenere i soldi indietro o garantiti” ha ribadito Trump, affermando che l’Europa “ha dato i soldi all’Ucraina sotto forma di prestito, hanno riavuto i loro soldi. Noi non li abbiamo dato sotto forma di nulla. Quindi voglio che ci diano qualcosa per tutti i soldi che abbiamo messo”.

“Stiamo chiedendo terre rare e petrolio, tutto ciò che possiamo ottenere”, ha insistito il presidente, che ha ribadito l’impegno a “cercare di porre fine a tutte queste morti”. “Ci riprenderemo i nostri soldi perché non è giusto. Vedremo, ma credo che siamo abbastanza vicini a un accordo, e sarà meglio che lo siamo perché la situazione è stata orribile”.

Secondo una fonte anonima a Sky News, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non sarebbe pronto ad accettare un accordo sullo sfruttamento di minerali e terre rare con gli Stati Uniti. Kiev avrebbe riscontrato “una serie di questioni problematiche” nella bozza del documento.