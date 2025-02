Venezia-Lazio 0-0: i biancocelesti deludono, al Penzo vince la noia

(Adnkronos) – La Lazio di Baroni rallenta a Venezia. Termina 0-0 al Penzo con la squadra di Di Francesco che fa un piccolo passo in avanti e si porta a 17 punti, restando comunque al penultimo posto in classifica, mentre i biancocelesti salgono a 47 punti e restano quarti a +1 sulla Juve impegnata domani a Cagliari.

Di Francesco punta sul neo-arrivato Maric a formare la coppia d’attacco con Oristanio: torna Doumbia, Nicolussi Caviglia in cabina di regia, Zerbin e Ellertsson sugli esterni. Mentre Baroni è senza l’infortunato Castellanos e lo squalificato Rovella, rimpiazzati da Noslin e Dele-Bashiru. Sulla trequarti Isaksen, Dia e Zaccagni, con la novità Mandas tra i pali.

Primo tempo sotto le attese che termina con un’unica grande occasione da gol per la Lazio, fallita da Dia. Al 23′ su assist di Zaccagni, ci prova Dia che di sinistro manda fuori solo davanti a Radu. Nel finale Baroni deve fare a meno di Dele-Bashiru infortunato, al suo posto Belahyane.

Nella ripresa Lazio più intraprendente: al 53′ ci prova Isaksen, ma il sinistro centrale è deviato in corner da Radu. Al 60′ su assist di Oristanio, Maric si avvita di testa ma non riesce a inquadrare lo specchio di porta. Al 65′ punizione di Zerbin e ancora colpo di testa di Maric in anticipo su Mandas che esce fuori di pochissimo. Ancora Venezia pericoloso al 74′, ripartenza di Oristanio che salta Romagnoli e calcia, ma il sinistro è deviato da Mandas. Nel finale sempre la squadra di Di Francesco in avanti. Al 90′ azione insistita con Zerbin che prova la conclusione, ma il destro è deviato da Marusic in corner. In pieno recupero Yeboah calcia ma il destro è centrale, blocca Mandas. Finisce 0-0: la Lazio fa un regalo alla Juve.