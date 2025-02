Verissimo, Kekko Silvestre: da depressione a costole rotte a Saremo, chi è frontman Modà

(Adnkronos) –

Kekko Silvestre sarà ospite oggi, sabato 22 febbraio, a Verissimo. Il frontman dei Modà, la band che ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 con il brano ‘Non ti dimentico’, torna nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare la sua esperienza alla kermesse canora che, a causa della caduta dalle scale, non è riuscito a viverla nel migliore dei modi.

Kekko Silvestre durante le prove, il giorno prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2025, è scivolato dalle scale dei camerini del Teatro Ariston facendosi male alle costole. Il frontman dei Modà è stato costretto a rinunciare alle attività che si svolgevano regolarmente durante la settimana sanremese, per poter preservare le energie necessarie per l’esibizione sul palco. Il brano in gara ‘Non ti dimentico’ si è classificato al 22esimo posto.

Francesco Silvestre, meglio conosciuto come Kekko, è nato a Milano, il 17 febbraio del 1978, ma ha origini meridionali: suo padre è napoletano, mentre la madre è calabrese. Il cognome originale di famiglia è Silvestri ma Kekko e suo padre portano il cognome Silvestre a causa di un errore anagrafico.

Da oltre 20 anni è legato sentimentalmente a Laura Valente e insieme hanno avuto una figlia, Gioia, nata nel 2011, alla quale il frontman ha dedicato l’intero album dal titolo omonimo.

Kekko ha dichiarato di soffrire di un brutto male, la depressione, diagnosticata da un neurologo: un giorno si è svegliato e non è riuscito ad alzarsi dal letto tanto da mancare alla prima comunione della figlia.

“Il 29 aprile del 2021 mi sono svegliato e non riuscivo più a piegare le gambe. Abbiamo pensato a un’influenza. La mia compagna Laura ha iniziato a darmi vitamine, medicine, ma non passava. Non riuscivo a camminare, non riuscivo nemmeno ad andare in bagno. Il neurologo mi visitò e mi disse: Ho una notizia bella e una brutta. La bella è che non hai nessuna malattia degenerativa, la brutta è che hai la depressione”, ha raccontato il frontman dei Modà in un’intervista rilasciata a Verissimo.

Il 19 luglio 2024, nella pagina Instagram del gruppo è stato pubblicato un post in cui Kekko parlava di prendersi una pausa, che è terminata proprio quest’anno sul palco dell’Ariston.

Capitanati da Francesco Silvestre, meglio conosciuto come Kekko, i Modà sono un gruppo musicale pop rock italiano – composto appunto da Kekko e i musicisti Matteo “Tino” Alberti ed Enrico Palmosi – che comincia a farsi largo nel panorama della musica italiana nel 2002 sotto il nome di ‘Pop Doc’.

Palmosi decide di non esibirsi ai concerti insieme al gruppo, ma di assistere Silvestre in veste di arrangiatore e coautore dei brani. Alla formazione si aggiungono poi il chitarrista Diego Arrigoni, il bassista Stefano Forcella e il batterista Manuel Signoretto. Sono tanti i brani diventati successi radiofonici, da ‘La notte’ a ‘Come un pittore’. Degno di menzione, il brano ‘Se si potesse non morire’ che fa parte della colonna sonora del film ‘Bianca come il latte, rossa come il sangue’. I Modà sono l’unica band italiana della storia ad aver raggiunto il disco di diamante.

Nel 2005, i Modà partecipano al Festival di Sanremo nella sezione Giovani col brano ‘Riesci a innamorarmi’, poi a Sanremo 2011 nella sezione Big, in coppia con la cantante Emma Marrone, si classificano secondi con la canzone ‘Arriverà’.