Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo tre pareggi negli ultimi turni di campionato, il Napoli di Antonio Conte va a caccia dei tre punti in Serie A e oggi, domenica 23 febbraio, affronta il Como al Sinigaglia. Gli azzurri dovranno difendere il primato in classifica (Napoli in testa a quota 56, +2 sull’Inter), mentre la squadra di Fabregas, reduce dal bel successo contro la Fiorentina, cercherà conferme in ottica salvezza.

Fabregas punterà su Diao come centravanti, mentre Conte studia il ritorno al tridente con Politano, Lukaku e Raspadori. Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi alle 12.30:

Como (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Strefezza; Diao. All. Fabregas.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Il lunch match tra Como e Napoli sarà visibile in diretta su Dazn. La partita sarà visibile anche dagli abbonati a Sky con abbonamento Zona Dazn, al canale 214 di Sky.