Elezioni Germania, Trump: “Vincono i conservatori, grande giorno per il Paese”

(Adnkronos) – Donald Trump saluta con entusiasmo la vittoria di Cdu-Csu alle elezioni tedesche: è “un grande giorno” per la Germania. In un post su Truth social, il presidente americano scrive: “Sembra che il partito conservatore in Germania abbia vinto le grandi e attesissime elezioni. Proprio come negli Stati Uniti, il popolo tedesco si è stancato dell’agenda priva di buon senso, soprattutto in materia di energia e immigrazione, che ha prevalso per tanti anni”.

“Questo è un grande giorno per la Germania e per gli Stati Uniti d’America sotto la guida di un signore di nome Donald J. Trump – sottolinea il presidente – congratulazioni a tutti, molte altre vittorie seguiranno”!!!