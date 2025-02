Tumori ovaio, Dorigo (AstraZeneca): “Insieme per garantire migliore gestione dei pazienti”

(Adnkronos) – “Occ è un’iniziativa di Esgo, della Rete europea dei gruppi di advocacy del cancro ginecologico (Engage) e di AstraZeneca, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza della malattia, la qualità di vita e la sopravvivenza delle donne colpite da carcinoma ovarico”. Lo ha detto Alessandra Dorigo Head of Oncology di AstraZeneca Italia in occasione della presentazione delle attività dell’Ovarian Cancer Commitment (Occ), nel 26esimo congresso della Società europea di oncologia ginecologica (Esgo) che si è concluso oggi a Roma.

“Dobbiamo aumentare la consapevolezza intorno al tumore dell’ovaio – spiega Dorigo – e sensibilizzare il mondo delle istituzioni sull’accessibilità al test genetico Hrd che serve per fare una diagnosi precoce di queste pazienti alle quali poi può essere dedicato un percorso terapeutico personalizzato. Un obiettivo, questo, che coinvolge anche le associazioni dei pazienti”. Dorigo poi ricorda la piattaforma digitale Olivia (ovarian.gynecancer.org/it), tra le iniziative dell’Occ, di cui oggi in una conferenza stampa è stata presentata la versione italiana. “Si tratta di uno strumento interattivo – sottolinea Dorigo – che aiuta le pazienti affette da cancro dell’ovaio, ma anche caregiver e familiari a recuperare dei materiali educazionali certificati che sono stati realizzati dalle associazioni dei pazienti con la collaborazione di medici e con il supporto di AstraZeneca. Un modo per aiutare la paziente in ogni fase della malattia e, soprattutto, a vivere meglio il suo percorso diagnostico terapeutico”.