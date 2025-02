Ucraina: “Attacco record della Russia con 267 droni”

(Adnkronos) – La Russia ha lanciato 267 droni contro l’Ucraina nella notte tra sabato e domenica, “un record” dall’invasione russa del 24 febbraio 2022. Lo ha dichiarato l’aeronautica ucraina, alla vigilia del terzo anniversario dell’attacco russo su larga scala. “Sono stati avvistati nel cielo ucraino 267 droni nemici, il record per un singolo attacco” dall’inizio dell’invasione, ha scritto su Facebook il portavoce dell’aeronautica ucraina Yuri Ignat, secondo il quale 138 sono stati intercettati dalla difesa aerea e altri 119 sono stati “persi” senza causare danni.

In un comunicato separato pubblicato su Telegram, l’esercito ha riferito che diverse regioni, tra cui Kiev, sono state “colpite”, senza fornire ulteriori dettagli. Un attacco missilistico russo ha ucciso un uomo e ne ha feriti cinque a Kryvyi Rig, città natale del presidente ucraino Volodynyr Zelensky nell’Ucraina centrale, hanno reso noto le autorità regionali.

Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha dichiarato che domani annuncerà un nuovo importante pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo riporta ITV News. “Domani ho intenzione di annunciare il più grande pacchetto di sanzioni contro la Russia dall’inizio del conflitto, per indebolire la sua macchina militare e ridurre le entrate con cui si sta accendendo il fuoco della distruzione in Ucraina”, ha affermato il ministro, aggiungendo che Londra “lavorerà con i partner americani ed europei per raggiungere una pace giusta e sostenibile”, riconoscendo chiaramente che l’Ucraina deve essere coinvolta.

E’ “un momento critico nella storia dell’Ucraina, della Gran Bretagna e dell’intera Europa”, ha detto ancora. Il sostegno all’Ucraina dovrebbe essere “raddoppiato” e si dovrebbe ricercare “la pace attraverso la forza”. “Sul campo di battaglia, Londra resta impegnata a fornire un supporto militare di 3 miliardi di sterline all’anno per mettere l’Ucraina nella migliore posizione possibile e siamo pronti a contribuire con truppe britanniche alle forze di mantenimento della pace, se necessario”, ha concluso.

Per il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev la decisione della leadership russa di avviare l’operazione militare speciale in Ucraina è stata del tutto corretta, “il tempo ha dimostrato che questa difficile decisione era l’unica giusta e possibile”. Medvedev lo ha affermato in un post su Telegram in occasione del Giorno dei difensori della patria. La Russia, ha aggiunto, ha dovuto “fare questo passo quando il punto di non ritorno è stato irreversibilmente superato nel confronto con il cosiddetto Occidente collettivo e l’unica via disponibile era quella di difendere la nostra madrepatria e respingere il nemico dai suoi confini”.

“Il popolo russo si è unito e ha resistito nella lotta contro il nemico cinico e crudele che è stato rinforzato con armi e denaro da tutte le parti del mondo. La guerra contro il neonazismo e i suoi complici non è ancora finita, ma il suo esito è molto vicino. Il nemico sarà distrutto. La verità trionferà”, ha sottolineato Medvedev.