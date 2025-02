Ucraina, Zelensky: “Pronto a dimettermi per la pace o ingresso nella Nato”

(Adnkronos) –

Volodymyr Zelensky potrebbe lasciare la presidenza in cambio della “pace in Ucraina o dell’ingresso” del Paese “nella Nato”. Lo ha detto esplicitamente lo stesso presidente ucraino, nel corso di una conferenza stampa oggi, 23 febbraio, a Kiev alla vigilia del terzo anniversario della guerra.

Alla domanda se sarebbe disposto a lasciare la presidenza, come sollecitato anche da Donald Trump, che ha chiesto nuove elezioni, in cambio della pace, Zelensky ha risposto: “Sì, sarei felice, se fosse per la pace in Ucraina”. E poi ha aggiunto: “Se serve che io lascio il mio posto, sono pronto a farlo, e posso farlo anche in cambio dell’adesione dell’Ucraina alla Nato”.

Quanto alle parole del presidente Usa che li ha definito un dittatore “non definirei certo le parole usate da Trump come un complimento – ha affermato Zelensky -. Uno si sentirebbe offeso dalla parola dittatore se fosse un dittatore. Non lo sono. Sono il presidente legalmente eletto”.

Zelensky ha chiesto quindi a Donald Trump di “comprendere” la posizione dell’Ucraina e di fornire garanzie di sicurezza. In una conferenza stampa a Kiev, il presidente ucraino ha detto: “Voglio che Trump capisca molto bene la nostra posizione, le garanzie di sicurezza da parte di Trump sono molto necessarie”.

Zelensky ha poi affermato che “stiamo facendo progressi” nei negoziati con le autorità statunitensi sulle terre rare in cambia di assistenza alla sicurezza. Le sue parole, arrivate in conferenza stampa da Kiev, confermano quanto anticipato nelle ore precedenti dall’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, che aveva detto di aspettarsi un accordo già in settimana.

Per Zelensky, l’incontro con i leader stranieri di domani – per il terzo anniversario dell’invasione russa – potrebbe essere un “punto di svolta”. “Domani abbiamo un incontro importante, un vertice. Forse sarà un punto di svolta, vedremo. Ci saranno 13 leader offline. Ci saranno anche 24 leader online”, ha detto in conferenza stampa da Kiev.