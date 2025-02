‘Conclave’ trionfa ai Sag Awards, premiati anche Chalamet e Moore

(Adnkronos) – ‘Conclave’, il film di Edward Berger con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini, ha vinto il premio per il Miglior cast cinematografico alla 31esima edizione dei Sag Awards. La cerimonia, segnata da tributi commoventi ai soccorritori degli incendi che hanno recentemente devastato Los Angeles, ha visto anche le vittorie di ‘Shōgun’ e ‘Only Murders in the Building’ nelle categorie tv rispettivamente per Dramma e Miglior cast in una commedia.

Timothée Chalamet ha conquistato il premio come Miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Bob Dylan in ‘A Complete Unknown’, mentre Demi Moore è stata premiata come Miglior attrice protagonista per il suo ruolo in ‘The Substance’.

“Il nostro è un business soggettivo, ma la verità è che sono davvero alla ricerca della grandezza”, ha detto Chalamet, che ha battuto il favorito Adrien Brody per ‘The Brutalist’. “So che le persone di solito non parlano così, ma voglio essere uno dei grandi. Mi ispiro ai grandi. Sono ispirato dai grandi qui stasera. Sono ispirato da Daniel Day, Lewis, Marlon Brando e Viola Davis, così come da Michael Jordan, Michael Phelps, e voglio essere lassù”. Mentre Demi Moore visibilmente emozionata ha detto: “Le parole sono oltre le mie capacità, quindi dovrò solo dire grazie”.

Shōgun ha guidato le categorie Tv con quattro vittorie, aggiudicandosi il premio come Miglior attore e attrice protagonista in una serie drammatica per Hiroyuki Sanada e Anna Sawai.

Jean Smart, assente per impegni di lavoro, ha vinto il suo terzo Sag Award come miglior attrice in una serie comica per ‘Hacks’, mentre Martin Short, impossibilitato a partecipare per motivi di salute, è stato premiato come Miglior attore in una serie comica per ‘Only Murders in the Building’. Kieran Culkin ha vinto come Miglior attore non protagonista per ‘A Real Pain’, mentre Zoe Saldaña ha ottenuto il premio come miglior attrice non protagonista per ‘Emilia Pérez’.

Jessica Gunning, che ha interpretato una stalker in ‘Baby Reindeer’, ha vinto il premio come Migliore attrice in un film per la TV o in una miniserie mentre Colin Farrell, che ha interpretato il folle boss del crimine al centro di ‘The Penguin’, è stato nominato Miglior attore in un film per la TV o in una miniserie. Il Premio alla carriera è andato a Jane Fonda. I Sag Awards sono stati trasmessi in diretta su Netflix per il secondo anno consecutivo.