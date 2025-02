Germania, chi è Alice Weidel: leader di Afd che ambisce a un ruolo nel governo Merz

(Adnkronos) – Ha celebrato la “vittoria storica” dell’Afd nelle elezioni in Germania del 2025. E si è detta pronta contribuire alla formazione del nuovo governo. Alice Weidel, 46 anni, dopo aver portato Alternative fur Deutschland a diventare il secondo partito con il 20% dei voti, ha voluto sottolineare che “la nostra mano sarà sempre tesa per partecipare al governo, al fine di attuare la volontà del popolo, la volontà della Germania”. “Siamo pronti ad assumerci la responsabilità del Paese”, ha affermato.

Nata nel 1979 a Guetersloh, è il primo vero candidato cancelliere dell’AfD nei suoi dodici anni di storia: alle ultime elezioni federali, nel 2021, Weidel e Tino Chrupalla erano stati scelti come coppia ‘di punta’ espressa dal partito in vista del voto. Soprannominata ‘Lille’, Weidel è cresciuta con due fratelli a Harsewinkel, nello Stato tedesco occidentale del NordReno Westfalia, in una famiglia di imprenditori.

Dopo il diploma e gli studi di economia, ha lavorato presso la banca d’investimento Goldman Sachs, ha trascorso diversi anni in Cina e ha conseguito il dottorato con una tesi sul sistema pensionistico cinese. Si è unita all’AfD nel 2013, anno della fondazione di un partito che inizialmente si voleva soprattutto euroscettico, frustrata dalla politica della zona Euro. Un tempo su posizioni diverse da quelle del leader di Afd in Turingia, Bjoern Hoecke, che voleva fuori dal partito, Weidel si è da tempo riconciliata con l’estrema destra del movimento.

Ha beneficiato, in campagna elettorale, dell’appoggio dichiarato di Elon Musk con la sua piattaforma X. La co-presidente dell’AfD si divide tra la Germania e la Svizzera, dove cresce i due figli con la moglie.