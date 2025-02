Kate Middleton, ex collaboratore: “William distrutto dopo la notizia del cancro”

(Adnkronos) – “Non ho mai visto il principe William così tanto a terra, dopo aver ricevuto la notizia della diagnosi di cancro di Kate Middleton”. Lo ha rivelato in un’intervista con ’60 Minutes Australia’ per il documentario ‘Where There’s a Will’, Jason Knauf, ex amministratore delegato della Royal Foundation del principe e della principessa del Galles, aggiungendo che la telefonata in cui il primogenito del sovrano apprese della malattia di Kate fu “terribile, assolutamente terribile. Non potevo crederci. Nel giro di un paio di settimane ha scoperto che sia la moglie che il padre avevano il cancro”.

La situazione è stata aggravata, ha detto Knauf, da “tutte le folli teorie complottiste, che prendevano piede sui social media, sullo stato di salute della principessa, prima ancora che lei avesse deciso come dirlo ai suoi figli”. Knauf, che in passato ha lavorato come addetto stampa per i Galles e i Sussex, ha affermato che le sue conversazioni con il principe William erano dominate da “come lui e la principessa avrebbero preparato i loro figli alla vita sotto lo sguardo del pubblico”.

“La sua infanzia davanti ai media è stata a tratti piuttosto difficile, e sapeva che avrebbe cresciuto i suoi figli insegnando loro a gestire i social media, i telefoni cellulari e tutte quelle cose – ha proseguito l’ex collaboratore – Ho sicuramente visto la mamma e il papà preoccupati dietro le quinte, ma molto meno negli ultimi anni, il che è stato fantastico per loro come famiglia”.