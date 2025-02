Rkomi dopo Sanremo, la seduta con la ‘logopedista dei cantanti’: il video ironico

(Adnkronos) –

Rkomi canta in corsivo? Dopo la partecipazione del rapper milanese al Festival di Sanremo 2025, in gara con il brano ‘Il ritmo delle cose’, sui social gli utenti hanno ironizzato sul suo modo di cantare, come se le parole vengano pronunciate dal cantante in ‘corsivo’.

Con grande autoironia, Rkomi ha deciso di cavalcare l’onda del trend e ha realizzato un video con la “logopedista dei cantanti” per ‘curare’ il suo modo di cantare.

Rkomi ha preso lezioni di logopedia da Angelica Massera, conosciuta sui social per essere la ‘Logopedista dei cantanti, comicamente attrice’. Nel video, diventato virale sui social, Rkomi è in videochiamata con la Massera e cerca di ripetere con la giusta dizione alcuni versi della canzone portata in gara al Festival di Sanremo.

“Ultimamente fumo ed esco”, canta Rkomi. “No, apri questa ‘e’, facciamo prendere un po’ d’aria a queste ‘e’, sempre chiuse”, ribatte la Massera, e poi scherza: “Adesso faccio il segno della croce, ripeti: è un violento decrescendo”. Dopo un primo errore, il cantante ripete il verso nel modo corretto. “Bravo!” si complimenta subito la Massera.

Dopo un ultimo ripasso sulle giuste pronunce delle vocali, Rkomi conclude: “Ci sono, ho imparato tutto, grazie logopedista”. Ma troppo presto per cantare vittoria, perché prima di chiudere la videochiamata il cantante aggiunge: “Sto usciedno, vado dal pesciviendolo e compro il nasiello”, sbagliando ripetutamente per esagerare il ‘corsivo’.

Un’autoironia che premia Rkomi: “L’autoironia salverà il mondo”, ha commentato un utente sotto il video diventato virale. “Tu genia come sempre, lui adorabile nell’essersi messo in gioco”, ha commentato un altro.