Roma, maxi rapina da Commercity: furgoni incendiati e chiodi sulla strada per fuggire

(Adnkronos) – Rapina da film all’alba di oggi, 24 febbraio, nel complesso commerciale ‘Commercity’, a Roma. Mentre era ancora buio, una banda ha assaltato la sede di una ditta e, per garantirsi la fuga, ha bloccato tutti gli accessi e le uscite con almeno 5 mezzi, tra auto e furgoni, incendiati.

Disseminati inoltre chiodi a tre punte su via Portuense, via della Muratella, via Eiffel e sulla bretella autostradale, riferisce su Facebook Angelo Vastola, consigliere del Municipio Roma XI.