Roma-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo la prova di forza in Europa League contro il Porto, la Roma affronta il Monza per continuare la risalita in campionato. Oggi, lunedì 24 febbraio, i giallorossi ospitano i biancorossi all’Olimpico nel monday night del 26° turno di Serie A. Partita cruciale per la squadra di Nesta, alla ricerca disperata di punti salvezza.

Fuori Dovbyk per un problema all’adduttore, Ranieri affiderà l’attacco a Shomurodov. Nesta, che dovrà ancora rinunciare a Pessina, schiererà invece Dany Mota e Ganvoula davanti. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 20.45:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Shomurodov. All. Ranieri.

Monza (3-5-2): Turati; Palacios, Brorsson, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Zeroli, Kyriakopoulos; Dany Mota; Ganvoula. All. Nesta.

La partita di campionato tra Roma e Monza sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (214) e Sky Sport (251). Per tutti gli abbonati, match visibile su NOW e sulla piattaforma Sky Go.