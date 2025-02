Roma, scontro tra volanti e auto durante inseguimento: 4 feriti, anche 2 poliziotti

(Adnkronos) – Scontro tra due volanti e un’auto in fuga che non si era fermata all’alt a Monte Compatri, in provincia di Roma. Nell’incidente sono rimasti feriti due poliziotti, che sono stati portati in ospedale a Tor Vergata e Frascati, e le due persone a bordo dell’auto in fuga che sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Palestrina. L’inseguimento è iniziato intorno alle 16 in via Prenestina quando un’auto non si è fermata all’alt della polizia. A inseguire la vettura i poliziotti della squadra mobile e delle volanti. La fuga si è concluso con un incidente in via Achille Grandi, in località Valle Martella a Monte Compatri.