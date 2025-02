Sull’aggressione di Piazza Roma in cui è rimasto ferito un barista interviene anche il presidente del Consiglio Comunale Luciano Pizzetti: “L’atto di violenta e vile aggressione perpetrato sabato notte ai danni di persone inermi da una banda di criminali comuni non può restare impunito. Innanzitutto desidero trasmettere la sentita vicinanza mia e di tutto il Consiglio comunale al giovane lavoratore ferito, che con senso civico ha cercato di impedire la violenza dei criminali. E insieme grande solidarietà alla sua famiglia. Faccio mie le considerazioni dei rappresentanti dei commercianti, sia di Confcommercio che di Confesercenti. I fatti gravi di questi ultimi periodi dicono che la soglia di percezione in tema di insicurezza è stata varcata e che occorre affrontare di petto la questione. Già le Forze preposte sono impegnate, evidentemente occorre fare di più in termini di controllo e deterrenza. Ed anche di valutazione” dice Pizzetti he sottolinea come “il disagio sociale e l’atto criminogeno non vanno di pari passo. Il primo va gestito, il secondo va combattuto e represso. Legalità e sicurezza debbono prevalere sempre. Ovviamente il compito spetta a tutte le Istituzioni coordinate. Anche alla Magistratura”.

Pizzetti apre poi all’idea di Portesani di un consiglio comunale ad hoc: “Ho letto la richiesta di convocazione del Consiglio comunale sul tema sicurezza. L’idea potrebbe essere utile a condizione che la discussione non sia sul poco che può fare il Comune ma sul tanto che intende fare lo Stato a ciò preposto secondo la Legge. Perciò sentirò il Prefetto, già molto impegnato sulla questione e di ciò lo ringrazio, per capire la sua disponibilità. Nei prossimi giorni convocherò l’Ufficio di Presidenza per le decisioni necessarie”.

