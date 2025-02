Simone Cristicchi: “Meloni e Schlein? Mai schierato politicamente, felice che il brano sia piaciuto”

(Adnkronos) – “Io sono un artista libero, non mi sono mai schierato politicamente”. Così Simone Cristicchi, ospite a ‘Maschio Selvaggio’ di Rai Radio 2, risponde alla conduttrice Nunzia De Girolamo che ha notare al cantautore romano come la canzone sanremese ‘Quando sarai piccola’ è piaciuta tanto alla Schlein quanto alla Meloni.

“Si tende sempre a identificare gli artisti politicamente, la musica invece non ha fazioni, non ha colori. Devo dire che tu hai messo insieme la destra e la sinistra”, ha detto la De Girolamo all’autore del brano sanremese ‘Quando sarai piccola’, arrivato quinto nella classifica finale.

“Questo mi fa sorridere – ha confessato Cristicchi – sono molto contento di questo bipartisan, o anche superpartes, che ha generato la mia canzone. Io sono sempre stato un artista libero, non mi sono mai schierato politicamente, proprio perché volevo che la mia musica e la mia arte potesse arrivare a tutti ed è giusto che sia così”.

E sottolinea: “Ovviamente ho le mie idee in merito, come tutti, non le rinnego e non mi vergogno di esternarle quando è il momento e quando ho voglia, però – ha concluso il cantautore – sono veramente contento di aver fatto questa canzone che sia piaciuta più o meno a tutti”.