Università, Morelli: “Fondazione Bicocca innovativa, apre a privato”

(Adnkronos) – “Un ente come Fondazione Bicocca è assolutamente innovativo perché apre totalmente al privato. Una formula coerente con le intenzioni del governo, che sta novellando le norme legate al partenariato pubblico-privato per un equilibrato rapporto tra gli interessi pubblici e l’interesse privato”. Così Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in occasione della presentazione della Fondazione Bicocca, svoltasi presso l’Aula magna dell’Ateneo milanese.

“Bicocca, pertanto, sta facendo una bellissima esperienza: una start up all’interno della start up. Ci auguriamo, quindi, che il buon successo di questa iniziativa possa essere preso come esempio da molti altri. Il giusto e sano collegamento tra un’accademia, come questa l’università, e le imprese è una cosa buona e giusta che perseguiamo con grande attenzione”, conclude.