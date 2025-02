Angelo Madonia: “Ballando? Ero arrivato al limite”. E la stoccata su Lucarelli

(Adnkronos) –

Angelo Madonia, ospite oggi 25 febbraio a ‘La volta buona’, è tornato a parlare delle polemiche sull’edizione di Ballando con le stelle che lo hanno visto protagonista: dalle liti con Selvaggia Lucarelli al motivo per cui non ha gareggiato in coppia con Sonia Bruganelli.

Sulla sua esperienza nel dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Angelo Madonia ha confessato: “Io e Sonia Bruganelli non abbiamo ballato insieme per proteggerci. Conosco bene la macchina di Ballando e so che ti avvolge sotto tutti i punti di vista”.

E sulla sua relazione, il maestro di ballo ha aggiunto: “Siamo una famiglia allargata, abbiamo vissuto le nostre vite, lei con tre figli e io con due bimbe, ma non è faticoso. Siamo felici così”. “C’è chi spera ancora che Sonia torni con Paolo Bonolis”, ha aggiunto Madonia che però non vede questo come un problema. “Non percepisco Bonolis come un fantasma nella nostra relazione. Ho pieno rispetto per lui”.

Sulle polemiche legate a Selvaggia Lucarelli, Angelo Madonia ha detto: “Fa commenti fuori dalla prestazione di Ballando e del lavoro che porti dopo tutta una settimana piena di lavoro. I suoi commenti danneggiano la giuria”.

L’esclusione del ballerino da Ballando con le stelle, era stata annunciata tramite una nota diffusa dalla Rai. Angelo Madonia ha aggiunto: “Quando Milly lo ha annunciato in diretta io ero a casa. Non ho sabotato il mio lavoro facendo parlare d’altro. Non era la prima volta che accadeva quella dinamica. A volte non si è più pronto a rispettare quel ruolo che devi ricoprire perché stai crescendo. Ero arrivato al limite”.

E su Federica Pellegrini, sua partner di ballo del dance show, ha detto: “Dopo il mio addio non abbiamo più parlato. Mi dispiace. Non c’è stato niente di diretto e scontroso. Finché ho fatto il mio lavoro, siamo arrivati con massimi voti. Non è stato semplice, ma dal punto di vista umano ci prendevamo”.