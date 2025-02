Berrettini-Monfils: orario, precedenti e dove vedere il match

(Adnkronos) – Dopo l’eliminazione ai quarti di finale a Doha, Matteo Berrettini ricomincia dall’Atp 500 di Dubai. Oggi, martedì 25 febbraio, l’azzurro affronta Gael Monfils nel primo turno del torneo. Il match sarà l’ultimo appuntamento di giornata sul campo centrale, in seguito alla sfida tra Medvedev e Struff. Appuntamento intorno alle 17:30.

Fin qui, le sfide con Monfils (tutte giocate sul cemento) hanno sempre sorriso a Berrettini. L’azzurro ha vinto i 3 precedenti con il francese, a cominciare da quello del 2019 ai quarti degli Us Open. Matteo si è poi imposto in Atp Cup (2021) e ai quarti degli Australian Open nel 2022.

Il match tra Matteo Berrettini e Gael Monfils sarà trasmesso in esclusiva da Sky (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno saranno i canali di riferimento per il torneo di Dubai). La sfida sarà visibile anche in streaming sulle piattaforme Now e Sky Go.