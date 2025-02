Dubai, tie-break da fantascienza tra Auger-Aliassime e Bublik: cos’è successo – Video

(Adnkronos) – Le polemiche Var superano il calcio e diventano sempre più numerose anche nel tennis. L’ultima nel match tra Felix Auger-Aliassime e Aleksandr Bublik, nel primo turno dell’Atp 500 di Dubai. Il primo set, tiratissimo, è stato vinto dal canadese al tie-break. Ma tra colpi spaziali, polemiche e prese in giro, tra i due è successo di tutto.

Il primo set del match racconta un perfetto equilibrio tra i due e arriva al tie-break. Qui Bublik conquista, sul 6-6, il punto del vantaggio. Auger-Aliassime però si lamenta per un intervento del raccattapalle a gioco in corso, nel suo tentativo di risposta, e dopo revisione al video il giudice di linea decreta la ripetizione del punto. Bublik quindi va al servizio e lo conquista con un ace spaziale, portandosi sul 7-6, ma poi il canadese rimonta in maniera clamorosa e chiude il tie-break sul 7-9. Un primo set da fantascienza, che ha già scatenato i social e che resterà di sicuro una delle cartoline dell’Atp 500 di Dubai.