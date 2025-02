Francia, arrestata ragazza americana che ha gettato dalla finestra il figlio appena nato

(Adnkronos) – È stata arrestata la giovane donna americana che presumibilmente ha gettato dalla finestra il figlio appena partorito in un hotel di Parigi, uccidendolo. Lo ha reso noto la polizia francese per la protezione dei minori, che sta indagando sul caso come ‘omicidio di minore di età inferiore ai 15 anni’. Le autorità stanno prendendo in considerazione la possibilità della ‘negazione della gravidanza’, una condizione in cui una donna rimane ignara o in stato di negazione della sua gravidanza fino al travaglio.

Secondo quanto riferito dal procuratore di Parigi, il neonato è stato lanciato da una finestra del secondo piano di un hotel lunedì mattina. I soccorritori hanno trasportato d’urgenza il neonato in ospedale, ma il bambino è stato dichiarato morto. La madre stava viaggiando attraverso l’Europa dagli Stati Uniti con un gruppo di giovani. È stata portata per cure mediche in ospedale, dove è stata messa sotto custodia.