Paura a bordo di un volo Delta Air Lines: la cabina si riempie di fumo – Video

(Adnkronos) – Momenti di paura a bordo di un volo Delta Air Lines. Un Boeing 717-200, regolarmente decollato da Atlanta con destinazione Columbia in North Carolina, è stato costretto ad invertire la rotta ed effettuare un atterraggio d’emergenza per del fumo all’interno della cabina. Secondo i media locali, al momento dell’incidente a bordo dell’aereo Delta c’erano 94 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio che sono stati fatti evacuare con gli scivoli.

In una nota la Federal Aviation Administration in una nota ha confermato l’incidente spiegando che il volo Delta 876 per Columbia è tornato in sicurezza all’aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson lunedì mattina “dopo che l’equipaggio ha segnalato un possibile fumo nella cabina passeggeri”.

Sui social un passeggero ha condiviso il video della cabina avvolta dal fumo e ha raccontatop che una voce all’interfono ha consigliato ai presenti di “respirare attraverso i vestiti” e di “stare bassi”.

La FAA ha detto che sta indagando sull’incidente, che è arrivato dopo che un aereo Delta si è capovolto la scorsa settimana mentre atterrava a Toronto, ferendo 21 persone. E sabato, un altro volo Delta è tornato a Los Angeles dopo essere partito per Sydney, in Australia, quando del fumo è stato rilevato nella cambusa, secondo la compagnia aerea.