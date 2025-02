Prato, 22enne uccide la madre a coltellate e poi incendia la casa

(Adnkronos) –

Omicidio nella notte di martedì 25 febbraio in provincia di Prato. Un giovane di 22 anni ha ucciso la madre con almeno tre coltellate e poi ha dato fuoco all’abitazione. E’ successo a Montepiano, una frazione di Vernio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il pubblico ministero di turno Laura Canovai.

I carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di una villetta. Le fiamme sono state spente nel giro di poco ma all’interno della casa è stato trovato il corpo senza vita della donna che ci abitava insieme al figlio. Subito le indagini hanno imboccato la pista dell’omicidio: da quanto emerge, infatti, sarebbe stato il figlio, che sarebbe sordomuto, a uccidere la donna a coltellate. La villetta della famiglia si trova nella zona del Lago Fiorenzo.

Non è chiaro ancora il movente del delitto. Secondo le prime informazioni, il figlio avrebbe inferto tre coltellate alla madre. Il giovane, sordomuto, è stato trovato sul posto: sembra che vivesse assieme alla madre nella villetta.

Le indagini in corso cercano di chiarire tutti gli aspetti in cui si è consumato il dramma familiare. Accertamenti anche per chiarire se l’incendio scoppiato nella casa, sembra un paio di ore dopo il delitto, sia stato appiccato per mano del ragazzo.