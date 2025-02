Santanchè, Schlein all’attacco di Meloni: “Scappa ancora, fa finta di non conoscerla”

(Adnkronos) – “Giorgia Meloni ancora una volta scappa, qui non la vediamo da mesi, compare solo su video messaggi da dentro i palazzi da cui non esce più”. Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto di sfiducia a Daniela Santanchè va all’attacco della presidente del Consiglio.

“Meloni è stata campionessa mondiale di richieste di dimissioni e oggi ha disertato quest’aula, come fa non vergognarsi della sua incoerenza, come fa a non rendersi conto di quanto sia vigliacco il suo atteggiamento di continua fuga da quest’aula e dalla realtà? Dove si è nascosta la premier? Forse sta registrando un altro video, un contributo da inviare a una convention fra motoseghe e saluti nazisti”.

E ancora: “Giorgia Meloni l’ha scelta e voluta alla guida del ministero del Turismo ma oggi fa finta di non conoscerla, l’ha scaricata come lei ha scaricato i suoi dipendenti”.

“Da presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha smesso di praticare il suo sport preferito, la richiesta di dimissioni di ministri in carica: Idem, Guidi, Fioramonti, Lamorgese, Speranza. Un campionario di incoerenza politica”.

“Ci rivolgiamo alla presidente Meloni: cosa le impedisce di far dimettere Santanchè per poi mandare le veline ai giornali per scaricarla? Come è possibile accettare in silenzio? Dopo che Santanchè ha detto che di Fdi se ne frega, che lei e solo lei decide se dimettersi come se non esistesse una presidente del Consiglio?”, incalza Schlein che punta poi il dito contro tutta la maggioranza: “Non accettate di essere sottoposti alla legge ma la legge è uguale per tutti. Siete garantisti con i vostri e giustizialisti con gli avversari. Due pesi e due misure”.

“Speriamo in un sussulto della maggioranza e dei singoli parlamentari. Se oggi salvate Santanchè dimostrate che a voi interessa difendere i vostri più che difendere l’onore delle istituzioni. Questa non è difesa nazionale, è difesa tribale”.

Quindi rivolgendosi direttamente alla ministra Santanché attacca: “Lei da giustizialista con gli avversari è diventata una ipergarantista di se stessa. Noi non siamo qui per fare un processo ma per porre una gigantesca questione di opportunità politica: davanti ad accuse così gravi, per non ledere le istituzioni, avrebbe dovuto dimettersi”.

“C’è un articolo della Costituzione, l’articolo 54 che dice” che i ruoli istituzionali vanno ricoperti “con disciplina e onore. Mentre lei viene qui a difendere le borsette, chi difende gli italiani dalla bollette”?