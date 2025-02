Ucraina, fonti governo: “Invio truppe italiane non è all’ordine del giorno”

(Adnkronos) – “L’invio di truppe italiane in Ucraina non è all’ordine del giorno”. Fonti di governo smentiscono le ricostruzioni relative all’ipotesi, definendole “notizie totalmente campate per aria” e precisando che “non esiste questo dibattito all’interno della maggioranza”. Le stesse fonti ribadiscono inoltre che l’Italia ha sempre escluso questa possibilità. Tuttavia, aggiungono, “se un domani ci dovesse essere una missione Onu con contingenti di vari Paesi, si potrà magari ragionare”. Ma, sottolineano, “non è all’ordine del giorno, non se ne è mai parlato”.

In occasione del vertice di Parigi la premier Giorgia Meloni ha ribadito le perplessità sull’invio di truppe europee in Ucraina. Tra i Paesi europei Regno e Svezia si sono invece detti pronti all’invio di soldati come peacekeeper in Ucraina se necessario per garantire la tenuta dell’eventuale accordo di pace con la Russia. Ma la Germania ha frenato.

“Non c’è mai stata un’ipotesi di truppe italiane sul territorio ucraino. Non è mai stato all’ordine del giorno”, ha detto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati dell’iniziativa “Due anni di resistenza ucraina” lanciata l’anno scorso dalla Zecca dello Stato con una medaglia celebrativa.

L’invio di truppe europee per un cordone militare in Ucraina “è un’ipotesi che la Francia sostiene da tempo, ma l’Italia non la reputa la soluzione più efficace”, ha rimarcato Fazzolari. “Non c’è mai stata una forza di interposizione internazionale tra due eserciti di questa portata. Da entrambi i lati ci sono più di un milione di soldati armati e non vedo bene quale sia la forza di interposizione tra questi due eserciti. Altro discorso è quello di una missione internazionale con il cappello Onu in un contesto di pace: missioni di pace di questo genere l’Italia le ha fatte più volte e se mai se ne parlerà, se ne parlerà anche con l’Italia. Ma non è, a oggi, all’ordine del giorno”, ha ribadito il sottosegretario.