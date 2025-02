Unabomber, scatta prescrizione: azzerati risarcimenti vittime

(Adnkronos) –

L’ennesimo rinvio dell’udienza, stavolta al 15 settembre, del processo in corso al tribunale di Trieste per l’inchiesta bis su Unabomber ha fatto scattare la prescrizione per tutti gli attentati dinamitardi, compiuti nel 2005, essendo trascorsi vent’anni dai fatti. La prescrizione inibisce qualsiasi possibilità di richiesta di risarcimento da parte delle vittime di 29 attentati, compiuti a cavallo di Veneto e Friuli Venezia Giulia tra gli anni Novanta e Duemila dal misterioso bombarolo.

L’unica richiesta di risarcimento a restare ancora in piedi è quella di un infermiere di Mestre, rimasto ferito il 6 maggio 2006 a Porto Santa Margherita di Carole in provincia di Venezia. E sempre ieri a Trieste è stato rinviato di altri tre mesi, quindi al 24 maggio prossimo, anche l’incidente probatorio della nuova inchiesta su Unabomber che vede 11 persone iscritte nel registro degli indagati, dopo la riapertura dell’inchiesta. La richiesta è stata fatta dai periti incaricati di esaminare il Dna sui reperti.