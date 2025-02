Raducanu, sicurezza rafforzata con cinque guardie del corpo a Indian Wells

(Adnkronos) – Sicurezza rafforzata per Emma Raducanu. Dopo quanto accaduto a Dubai (la britannica era scoppiata in lacrime in campo perché seguita da uno stalker, presente in tribuna), la Wta ha deciso che a Indian Wells la tennista sarà accompagnata da cinque guardie del corpo, scelte da un ex agente dei servizi segreti. A riportarlo è il Times.

Emma Raducanu era scoppiata in lacrime nel torneo di Dubai. Durante il match, poi perso 7-6 (8-6), 6-4, contro Karolina Muchova, valido per il secondo turno del Wta 1000, Raducanu si era fermata dopo aver visto sugli spalti un uomo che il giorno prima si era avvicinato a lei con un comportamento ossessivo. La tennista era andata subito a parlarne con l’arbitro, piangendo e nascondendosi dietro al giudice di sedia. Avvertita la sicurezza, lo stalker era stato poi allontanato e bandito da tutti i tornei dalla Wta.

Lo stalker aveva seguito la campionessa britannica per quattro tornei: Singapore, Abu Dhabi, Doha e proprio Dubai. Per Bob Campbell, vice-direttore della sicurezza Wta, l’obiettivo è ora convincere Emma Raducanu (nel frattempo rientrata nel Regno Unito) a tornare sui campi. A cominciare da Indian Wells, con provvedimenti per rafforzare la sua sicurezza.