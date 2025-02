Sigonella, base Usa in lockdown per incidente di sicurezza: “Situazione risolta”

(Adnkronos) – “Oggi è stato ordinato il lockdown in risposta a un incidente di sicurezza. La situazione è stata risolta alle 11.25 e il lockdown rimosso”. Lo fanno sapere dalla base Usa di Sigonella sui propri canali social. “Le corsie di traffico in entrata e in uscita presso il punto di controllo dell’ingresso della base Nas 2 sono aperte. Siamo grati al nostro personale di sicurezza della Marina per la rapida risposta”.

“Attenzione: A causa di una situazione in corso presso il punto di controllo di ingresso Nas (Naval Air Station) Sigonella (Nas 2), rimane in vigore un blocco/rifugio”, si leggeva nell’alert lanciato sui social dalla base Usa di Sigonella.

“Tutto il personale a bordo di Nas 2 è ordinato di seguire le istruzioni delle Forze di Sicurezza Navale e monitorare AtHoc per aggiornamenti. Il traffico in entrata e in uscita presso i punti di controllo base Nas 2 è sicuro. Il traffico è stato reindirizzato alla porta Itaf est. Il personale dovrebbe evitare di viaggiare sull’autostrada Sp105 tra il complesso abitativo Marinai e il Nas 2”. Precauzionalmente era stato inibito uno degli ingressi.