Sinner pronto a ripartire: si allenerà a Montecarlo per gli Internazionali di Roma

(Adnkronos) –

Jannik Sinner è pronto a ripartire. A dieci giorni dall’accordo con la Wada sui tre mesi di sospensione per il caso Clostebol e dopo essersi ritemprato nella sua Sesto Pusteria, il fuoriclasse azzurro tornerà nel prossimo fine settimana agli allenamenti. Per preparare al meglio il ritorno in campo agli Internazionali di Roma.

Fino al 13 aprile, quando potrà tornare all’attività di allenamento ufficiale, il numero 1 al mondo lavorerà sui campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club. Il circolo monegasco è un club privato: allenandosi in quelle strutture, frequentate abitualmente, Jannik non infrangerà così l’articolo 10.14.2 del Codice della Wada (che prevede che l’atleta sospeso possa allenarsi, ma non in un luogo collegato a un’associazione nazionale, all’Atp, all’Itf, alla Wta o ai tornei del Grande Slam).

Montecarlo sarà la sua base almeno fino al 5 aprile, quando inizierà il Masters 1000 che si concluderà il 13. In quei giorni, Sinner si sposterà con ogni probabilità a Marbella in Spagna. Al suo fianco ci saranno il coach Simone Vagnozzi, il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio.

A loro il compito di mettere a punto il numero uno del mondo da punto di vista tecnico e fisico, con l’obiettivo di tornare subito a vincere sulla terra rossa degli Internazionali di Roma e del Roland Garros.