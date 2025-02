Ue-Usa, a Washington salta l’incontro di Kallas con Rubio

(Adnkronos) – L’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas a Washington non incontrerà il segretario di Stato Usa Marco Rubio, come aveva annunciato ieri. Un portavoce della Commissione spiega che non lo incontrerà per “problemi di agenda”. I due, ricorda, “si sono incontrati alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco”.

Kallas è in viaggio per due giorni negli Stati Uniti, con un’agenda segnata dal futuro della guerra in Ucraina e delle relazioni transatlantiche, mentre gli Stati Uniti e la Russia si stanno accordando per avviare i negoziati di pace senza europei né ucraini.

Durante la sua visita incontrerà i senatori e i deputati americani, vedrà il personale della delegazione dell’Unione Europea negli Stati Uniti e parteciperà ad un evento pubblico all’Hudson Institute, ha riferito il portavoce. L’annullamento dell’incontro con Rubio rende la missione dell’Alta Rappresentante oltreoceano non strettamente indispensabile, a giudicare dall’agenda, e appare come l’ennesima conferma del fatto che l’amministrazione guidata da Donald Trump non ama l’Unione Europea.

L’altroieri la stessa Kallas aveva fatto riferimento al segretario di Stato americano, dopo aver annunciato che si sarebbe recata a Washington mercoledì e giovedì, cioè oggi e domani, per “contattare la nuova amministrazione americana”. “È chiaro che abbiamo già avuto delle divergenze in passato, ma siamo sempre riusciti a risolverle e speriamo di riuscirci anche questa volta”, ha spiegato l’ex prima ministra estone parlando dello stato delle relazioni transatlantiche.