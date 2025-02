Bologna-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il pesante ko contro il Torino, il Milan è chiamato alla risposta nel recupero contro il Bologna. Oggi, giovedì 27 febbraio, i rossoneri affrontano i rossoblù al Dall’Ara (la partita, inizialmente prevista il 26 ottobre, era stata rinviata per l’alluvione che aveva colpito in quei giorni il capoluogo emiliano). Per la squadra di Conceicao, conquistare i tre punti è fondamentale per rimettere a tiro il quarto posto che qualifica alla Champions (e ora occupato dalla Juve, a 49 punti). Discorso simile per gli uomini di Italiano, appaiati in classifica al Diavolo a quota 41.

Nei rossoblù, potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Davide Calabria, grande ex della partita, in ballottaggio con De Silvestri. Davanti, Orsolini e Ferguson potrebbero partire titolari alle spalle di Castro. Dall’altra parte, Conceicao ragiona per dare più equilibrio in mezzo al campo dopo i problemi delle ultime uscite: al Dall’Ara, il sacrificato in attacco sarà con ogni probabilità Joao Felix, per far posto a Musah. Ancora out Walker. Ecco le probabili formazioni della partita di stasera alle 20.45:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; Gimenez. All. Conceicao.

Il recupero di campionato tra Bologna e Milan sarà visibile in diretta su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a Zona Dazn, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.