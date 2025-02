Giallo Gene Hackman, ipotesi monossido killer per l’attore e la moglie

(Adnkronos) – E’ un giallo, per ora, la morte della star di Hollywood Gene Hackman, 95 anni, di sua moglie Betsy Arakawa, pianista classica di 63 anni, e del loro cane. La polizia indaga in tutte le direzioni, nessuna pista è esclusa, anche se per la famiglia del grande attore l’ipotesi più probabile sembra quella di un’intossicazione da monossido di carbonio, causata dal malfunzionamento di un impianto del gas.

I cadaveri di Hackman e Arakawa sono stati trovati all’interno della loro villa a Santa Fe, in New Mexico, dove il due volte Premio Oscar si era trasferito definitivamente da più di 20 anni, scegliendo dal 2004 di stare lontano dai riflettori e da quel mondo di Hollywood che gli aveva regalato fama e fortuna.

Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe ha dichiarato in un comunicato: “Possiamo confermare che sia Gene Hackman che sua moglie sono stati trovati deceduti nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio nella loro residenza di Sunset Trail. L’indagine è ancora in corso, ma al momento non crediamo che si tratti di un atto doloso”.

Lo sceriffo Adan Mendoza ha confermato che anche uno dei cani di Hackman è stato ritrovato morto, ma ha poi dichiarato al sito TMZ che altri due cani sono sopravvissuti. La coppia è stata trovata senza vita dalla polizia durante un controllo intorno alle 13:45 ora locale di mercoledì, dopo che il vicino aveva chiamato preoccupato per le loro condizioni di salute, avendo visto che la coppia ancora non era uscita di casa come al solito, ha raccontato il portavoce dello sceriffo, Denise Avila, alla Abc News.

In un’intervista rilasciata a TMZ nella mattinata di giovedì, lo sceriffo Mendoza ha dichiarato di aver ottenuto un mandato di perquisizione e di non escludere nulla mentre continuano le indagini. Mendoza ha dichiarato che i suoi agenti hanno stabilito che Hackman e Arakawa erano morti da almeno un giorno. Lo sceriffo ha dichiarato, inoltre, che non sono stati riscontrati traumi visibili, ma che potrebbero essere stati vittime di un doppio omicidio, di un suicidio, di una morte accidentale o di cause naturali.

La figlia dell’attore, Elizabeth Jean Hackman, ha dichiarato a TMZ che la famiglia sospetta che la colpa del duplice decesso possa essere dell’avvelenamento da monossido di carbonio.

Hackman e Arakawa vivevano a Santa Fe dagli anni ’80 (anche se stabilmente solo dal 2004, quando l’attore di fatto chiuse con il cinema) e la loro casa si trova in una zona recintata a nord-est della città. L’ultima volta sono stati fotografati insieme il 28 marzo 2024, al Pappadeaux Seafood Kitchen di Santa Fe. I Golden Globes del 2003, dove Hackman ha ricevuto il Cecil B. DeMille Award, è stato l’ultimo evento hollywoodiano a cui i due hanno partecipato insieme. Da quando aveva smesso di recitare, Hackman ha vissuto una vita tranquilla e riservata e ha rilasciato raramente interviste.

Hackman ha divorziato dalla prima moglie Faye Maltese nel 1986. Incontrò Arakawa, una pianista di formazione classica, mentre lei lavorava part-time in un centro fitness in California. Hackman e Arakawa si sposarono nel 1991. Lei divenne matrigna dei tre figli di lui, Christopher, Elizabeth Jean e Leslie Anne. Arakawa era una persona riservata, non aveva social media e non rilasciava interviste. Nelle sue interviste Hackman si è mostrato molto riservato sulla loro storia. L’attore aveva solo accennato che la moglie l’aiutava a scrivere libri di narrativa, tre dei quali scritti con l’archeologo sottomarino Daniel Lenihan.

