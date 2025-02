Giornata mondiale obesità, online portale di aiuto e supporto ‘Novo Io’

(Adnkronos) – Accompagnare le persone con obesità in tutte le tappe del loro viaggio, dal riconoscimento della malattia all’avvio e al proseguimento del percorso di cura, affinché possano avere le informazioni corrette e ricevano il giusto supporto, attraverso una serie di strumenti e risorse utili, tutte in un unico spazio. Con questi obiettivi nasce il nuovo portale ‘Novo Io’, presentato da Novo Nordisk, a pochi giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità che si celebra ogni anno il 4 marzo.

Secondo i dati Istat, nel 2023 il numero di persone con obesità ha registrato un incremento del 38% rispetto al 2003. A pesare – si legge in una nota – è soprattutto il notevole aumento registrato tra i giovani adulti, per un totale oggi di 6 milioni di persone con obesità nel nostro Paese. L’obesità non è solo un problema di peso, è infatti fortemente correlata alla comparsa delle principali malattie cardiovascolari e tumore maligno, ma anche ad altre malattie. Trattare l’obesità e le persone con obesità diventa quindi una priorità non solo per perdere peso, ma anche per prevenire le malattie cardiovascolari.

“Si tratta di una malattia cronica multifattoriale – spiega Rocco Barazzoni, presidente Sio, Società italiana obesità – molto complessa, che dipende da diversi fattori genetici, neuro-endocrini, ambientali e psicologici, ed è associata allo sviluppo di moltissime altre malattie croniche non trasmissibili, come tumori, malattie renali e del fegato. L’obesità è poi alla base di diabete e ipertensione, principali fattori di rischio per le maggiori malattie cardiovascolari, come infarto, ictus e insufficienza cardiaca. La cura e il trattamento richiede il coinvolgimento di molteplici figure sanitarie, motivo per cui è importante che le persone che ne soffrono si rivolgano a un centro specializzato per la cura dell’obesità”. Aggiunge il presidente Sicob, Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche, Giuseppe Navarra: “Se è vero che un intervento sugli stili di vita è molto importante nel processo di trattamento del sovrappeso e dell’obesità, è anche vero che può risultare insufficiente o fallimentare, nel lungo periodo. Questo perché l’obesità è una patologia complessa e multifattoriale. Bisogna sfatare l’idea che si tratti di una colpa da parte di chi ne è affetto. Questa è la ragione per cui l’approccio terapeutico dovrebbe essere sempre accompagnato dalla figura del medico. Infatti non esiste un approccio valido per tutti, perché il trattamento deve essere ‘cucito’ sul singolo paziente in base a età, sesso, condizione fisica ed eventuali comorbidità presenti, elaborato sulla base della condizione fisica, della storia e degli obiettivi di dimagrimento della persona”.

Per aiutare a intraprendere il giusto percorso, è disponibile all’interno del sito ‘Novo Io’ una sezione ‘Centri specializzati’ in cui è disponibile l’elenco dei centri accreditati Sio per la cura dell’obesità. Con un solo ‘clic’ sarà possibile vedere dove e a chi rivolgersi in ogni regione d’Italia e trovare tutte le informazioni di contatto. Inoltre, per facilitare il percorso all’interno della piattaforma, sarà possibile avere consulenze con professionisti specializzati e dedicati in grado di assicurare massimo supporto e fornire corretta informazione sull’obesità. La piattaforma digitale presenta altre 2 sezioni: un’area dedicata alla corretta informazione sulla malattia, attraverso news, articoli di approfondimento, suggerimenti e consigli scientificamente validati da un board di esperti, e una sezione per coloro che stanno già affrontando un percorso di cura, con materiali come articoli, video, risorse scaricabili e i contatti del numero verde e del customer care dedicato.

“Novo Nordisk è vicina alle persone con obesità e si impegna a dare un aiuto concreto attraverso diverse attività di sensibilizzazione e di supporto – afferma Alfredo Galletti, Vice President e General Manager di Novo Nordisk Italia – Per questo abbiamo voluto realizzare uno spazio virtuale dove le persone potessero trovare tutte le informazioni utili, scientificamente corrette ma accessibili, grazie anche al coinvolgimento di digital opinion leader, medici esperti in grado di creare contenuti semplici e chiari per tutti. Il portale è stato realizzato all’interno del programma internazionale ‘Driving Change in Obesity’, che vuole favorire la corretta informazione sull’obesità e combattere lo stigma di cui sono colpite le persone con obesità, proponendosi così di cambiare il modo in cui viene vista, prevenuta e trattata questa malattia cronica”. Da oggi, 27 febbraio, è live anche la nuova campagna social ‘World Obesity Day Hero film’ per combattere lo stigma di cui sono colpite le persone con obesità.