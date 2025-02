Papa, card. Becciu: “Nostre preghiere stanno avendo effetto, prematuro parlare di dimissioni”

(Adnkronos) – “Dopo il bollettino medico di ieri sera ci siamo sentiti tutti confortati. Con un confratello ci siamo detti che le nostre preghiere stavano avendo effetto. Tuttavia dobbiamo essere realisti: ancora la prognosi non è stata sciolta, il Papa ha i suoi 88 anni per cui non dobbiamo desistere dal pregare affinché egli si senta sempre sostenuto dall’aiuto di Dio”. Il cardinale Angelo Becciu in queste sere ha preso parte al rosario non-stop in Piazza San Pietro per pregare per la salute del Papa. All’Adnkronos intervenendo sull’ipotesi dimissioni osserva: “Considero l’argomento improprio e prematuro”.

Il porporato, condannato in primo grado nell’ambito del processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita di Sloane Avenue, dice: “A proposito di preghiere dei cardinali, non posso non manifestare il mio sdegno” per quei retroscena “che hanno trasformato un momento autentico di fede quale è quello di queste sere in Piazza San Pietro in uno scenario ove individuare i pro e gli anti Bergoglio. Davvero un’operazione di basso gusto e poco cristiana”.

A chi lo ha inserito tra i critici di Papa Francesco, lui obietta: “La considero un’offesa gravissima. Sfido chiunque a trovare non una frase ma una parola di critica da parte mia verso il Papa. E tuttavia esprimere qualche idea da parte di qualche cardinale non è andare contro il Papa ma aiutarlo nel governo della Chiesa. Nella Chiesa regna la libertà dei figli di Dio”.