Perin: “Alla Juve mancano figli di p…”. E i tifosi si dividono su Thiago Motta

(Adnkronos) – Dopo il disastro contro l’Empoli e l’eliminazione della Juve dalla Coppa Italia, Mattia Perin ha fatto mea culpa: “Non siamo stati bravi a capire l’importanza della partita perché c’era una coppa da difendere e una semifinale contro il Bologna da raggiungere. Un sentimento duro da sopportare” ha spiegato il portiere bianconero ai microfoni di Mediaset, nel dopo-gara.

Il portiere ha poi lanciato un messaggio ai compagni di squadra: “Dobbiamo arrivare tra le prime quattro. Per noi giocare la Champions è fondamentale. In questo spogliatoio non ci sono figli di put*** e si può costruire. Spero che questa sconfitta ci faccia talmente male che possa farci crescere il prima possibile”.

Lo sfogo del portiere della Juve ha scatenato il dibattito sui social, con i tifosi bianconeri che nelle ultime non hanno nascosto il malcontento per una stagione complicata: “Solito lucidissimo Perin. Ce ne servirebbero altri 4 o 5 (e mi sto tenendo basso) come lui nello spogliatoio” scrive per esempio un utente.

Al centro delle discussioni dei tifosi c’è la figura di Thiago Motta, anche lui amareggiato dopo il ko. “Bene l’assunzione di responsabilità – scrive un altro tifoso su X – non può essere però l’allenatore della Juventus l’anno prossimo per la maniera in cui ha fallito tutti gli obiettivi. Ma non può essere l’unico. Altrimenti sarà solo l’ennesimo capro espiatorio”. Qualcun altro sposta le colpe sulla società e difende il tecnico: “Resto ancora sul carro di Thiago Motta. Le stagioni non si giudicano dalla singola gara. La Juventus ha fatto male quest’anno. Ma sono due anni che fa male e in entrambi i casi la grande assente è stata la società. Gli allenatori, lasciati soli, falliscono sempre”.