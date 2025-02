Roma, marito la picchia con bastone e lei lo accoltella dieci volte: entrambi gravi

(Adnkronos) – Al culmine di una lite ha iniziato a picchiare la moglie colpendola anche con un bastone. La donna per difendersi ha preso un coltello e ha colpito il marito dieci volte. È accaduto la notte scorsa intorno alle 4 in via Ernesto Nathan nella zona di Pian Due Torri a Roma.

Quando sul posto sono arrivati i poliziotti la donna ha dichiarato di aver subito in passato più volte aggressioni fisiche dal marito. L’uomo e la donna sono stati trasportati in codice rosso lei al Sant’Eugenio e lui al San Camillo. Non sono in pericolo di vita. Indaga la Squadra Mobile.