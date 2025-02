Corruzione, Allocca (Aspi): “Per contrastarla Autostrade utilizza l’IA”

(Adnkronos) – “È il secondo anno che Autostrade per l’Italia organizza questa iniziativa collettiva con il supporto della rappresentanza del settore privato all’OCSE e del Ministero degli Affari Esteri italiano. Portare allo stesso tavolo istituzioni, società civile, business e organizzazioni internazionali, rappresenta un momento di confronto fondamentale per affrontare un problema globale e trasversale come la corruzione. La cui risoluzione ci permette di progredire sulle sfide a lungo termine e di assicurare un futuro sostenibile alle prossime generazioni”. Così Nicola Allocca, Direttore Risk, Business Integrity & Resilience di Autostrade per l’Italia, all’evento ’Zero Corruption’ che si è tenuto a Roma al MAXXI.

“Questo evento si fonda sul manifesto OCSE che promuove l’obiettivo zero corruzione come 18esimo obiettivo di sviluppo sostenibile e definisce quelli che sono le 10 azioni per costruire un ecosistema di business che sia più responsabile resiliente e competitivo, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale – ha continuato Accolla -. Zero corruzione è uno dei pilastri fondamentali del nostro piano industriale, insieme ad altri due che sono: zero incidenti sul lavoro e zero incidenti sulla strada. Questo impegno riflette quella che è la vision dell’azienda, ovvero di una Autostrade per l’Italia che sia sicuro, responsabile ed etica”.

Il manager Aspi ha poi rimarcato che “Autostrade per l’Italia è impegnata nel definire delle iniziative fondamentali volte a utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare la propria capacità” . Per questo motivo l’azienda ha “sviluppato un dipartimento che viene gestito dall’intelligenza artificiale. Il nome è Rita che non è solo un tool per aumentare la nostra capacità di controllo, ma è una vera e propria collega che ci aiuta e ci supporta nell’implementare un sistema di monitoraggio continuo che analizza tutte le transazioni aziendali e ci permette di assicurare il raggiungimento dei nostri obiettivi di piano strategico”