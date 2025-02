Corruzione, Cirielli: “In Italia legislazione di contrasto è avanzata”

(Adnkronos) – “In Italia abbiamo una legislazione molto avanzata di contrasto alla corruzione e alle criminalità avanzate”. Lo ha detto il viceministro degli Affari esteri, Edmondo Cirielli, nel corso del suo intervento all’evento ’Zero Corruption’ svoltosi al Maxxi di Roma.

“In Italia abbiamo anche delle forze dell’ordine che sono invidiate in tutto il mondo. Un orgoglio per tutti noi – ha continuato Cirielli parlando delle istituzioni italiane attive nel territorio -. La Magistratura ha a sua volta magistrati che si distinguono operativamente per dare consigli, estendere buone pratiche e rappresentare la capacità di fondare istituzioni in giro per il mondo come accaduto nei Balcani occidentali”

Un intervento incentrato anche sull’importanza dell’evento a cui sta partecipando per sviluppare politiche volte al contrasto della corruzione. “Il tavolo di coordinamento di oggi darà un’ulteriore contributo – ha rimarcato il viceministro della Farnesina -. Il tema della corruzione è molto delicato e attiene anche a un aspetto del genere umano”

Infine, ha ribadito che il mondo sta cambiando e che “bisogna difendere le conquiste ottenute e portate avanti” senza dimenticare che il nostro Paese “sa mantenere l’equilibrio e raggiungere gli obiettivi”