Corruzione, Tajani: “L’esempio ha ruolo centrale per contrasto”

(Adnkronos) – “La lotta alla corruzione è una priorità assoluta per il governo. Un’azione che abbiamo portato avanti con determinazione e ci ha consentito di raggiungere risultati significativi. Stiamo consolidando l’immagine dell’Italia come guida nella lotta al crimine organizzato e alla corruzione. Siamo la seconda manifattura d’Europa e accogliamo e proteggiamo gli investimenti dall’estero. Il nostro è un impegno a 360 gradi che fa della diplomazia giuridica un veicolo per rafforzare l’attrattività e competitività del nostro Paese”.

Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio inviato dal vicepremier agli organizzatori dell’evento ‘Zero Corruption Forum’ che si sta tenendo al Maxxi di Roma.

Il ministro ha poi ricordato Falcone e Borsellino, ma anche il giudice Rosario Livatino, rimarcando come i loro programmi abbiano permesso il contrasto “al crimine organizzato in America Latina e nel Sud-Est asiatico, un’area sempre più strategica della nostra politica estera”.

“Stiamo lavorando per estendere le attività di contrasto anche in Africa. Una priorità strategica assoluta per il nostro governo – continua il messaggio di Tajani -. Nella lotta alla produzione, l’esempio gioca un ruolo centrale. Ho dato disposizioni perché le nostre ambasciate e i consolati contrastino con ogni forza qualsiasi forma di irregolarità, soprattutto in Africa, Asia e America Latina”