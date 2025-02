Dazi Usa, Cina contro Trump: “Impatto grave sul dialogo, serve rispetto”

(Adnkronos) – La Cina minaccia “contromisure” in risposta all’annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sull’aumento dei dazi sulle merci cinesi, un ulteriore 10% da martedì prossimo e avverte che ci saranno “gravi ripercussioni sul dialogo” tra Cina e Stati Uniti.

“Pressioni, coercizione e minacce non sono il modo giusto per interagire con la Cina – ha detto il portavoce della diplomazia cinese, Lin Jian, in dichiarazioni riportate dal Global Times – Il prerequisito fondamentale è il rispetto reciproco”. La Repubblica Popolare accusa l’Amministrazione Trump di “usare” l’emergenza del fentanyl, la droga killer, come “pretesto per imporre dazi ed esercitare pressioni, muovendosi in modo arbitrario”. “Questo approccio – ha detto Lin – non risolverà i loro problemi, anzi si ritorcerà contro e avrà ripercussioni gravi sul dialogo e la cooperazione tra le due parti sul contrasto alla droga”. Pechino ha già minacciato “tutte le contromisure necessarie a tutela” dei suoi “interessi e diritti legittimi”, sollecitando gli Stati Uniti a “correggere” quelli che considera “errori”.

Poco prima anche un portavoce del ministero del Commercio di Pechino ha sollecitato l’Amministrazione Trump a rivedere le sue decisione sottolineando che “i dazi unilaterali violano le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e danneggiano il sistema del commercio multilaterale”.

Alle accuse del Presidente statunitense sul fentanyl, il ministero replica ripetendo come nella Repubblica Popolare siano in vigore quelle che Pechino considera tra le più severe politiche antidroga al mondo e ribadisce l’accusa a Washington di usare l’emergenza della droga killer come “scusa”, di “gettare le colpe” sulla Cina di fronte a un “problema interno”. “Chiediamo agli Stati Uniti di non ripetere sempre lo stesso errore e di tornare sulla strada giusta per risolvere le divergenze tramite il dialogo”, ha detto il portavoce.