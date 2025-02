Eurovision, Vincenzo Capua: “In gara a San Marino come a Sanremo, con un inedito”

(Adnkronos) – “Non levatemi i miei sogni”, cantava Vincenzo Capua nel brano autobiografico ‘Faccio il cantautore’ che dava il titolo al suo album uscito l’anno scorso. E adesso quella stessa passione lo porterà sabato 8 marzo sul palco della finale del San Marino Song Contest, il concorso che incoronerà l’artista che rappresenterà la Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest. Capua, entrato tra i 20 finalisti, presenta al concorso di San Marino il brano inedito ‘Sei sempre tu’. Una scelta coraggiosa, visto che il concorso permette di presentare anche brani già pubblicati, purché usciti non prima di settembre 2024. “Certo, ci sono brani già noti, quello di Gabry Ponte poi è già un tormentone. E questo probabilmente è un bene per lui perché è già nelle orecchie e nel cuore del pubblico e della giuria. Però è previsto dal regolamento che si possano portare anche brani già editi, quindi è stata una mia precisa scelta presentarmi con un inedito. Ho voluto lavorare a questo pezzo come fosse per Sanremo. Mi piace che questa canzone venga scoperta per l’occasione: sarà più complicato ma anche più emozionante”, dice Capua, classe 1989, in un’intervista all’Adnkronos.

Il brano che l’artista romano, noto anche come conduttore radiofonico e per le sue partecipazioni a Castrocaro, all’Edicola Fiore e a ‘L’anno che verrà’, presenterà sul palco del Teatro Nuovo di Dogana “è una canzone che ho scritto recentemente ed è molto autobiografica – spiega Capua – un brano che parla di amore e di forza interiore, della lotta costante che ognuno affronta con i propri demoni interiori e che in qualche modo si vince quando si ha accanto una persona che ti ama, ti supporta e a volte ti sopporta”. ‘Sei sempre tu’, che uscirà solo il giorno prima della finale, il 7 marzo, è prodotto dall’etichetta della Nazionale italiana cantanti (“voglio ringraziare la Nazionale di cui faccio parte perché ha prodotto già il mio album e continua a produrre le mie canzoni”, dice) ed è dedicato idealmente alla compagna dell’artista: “Alla mia compagna Claudia – spiega – con cui convivo da tanti anni. Lei è la mia musa ispiratrice. Abbiamo una bellissima famiglia allargata composta anche dai nostri figli, avuti da precedenti relazioni. Mia figlia Giorgia, già molto appassionata di musica, e Gaia e Diego”. Per Capua, ‘Sei sempre tu’ è “il primo singolo del nuovo album che spero di far uscire entro la fine di quest’anno”, sottolinea. Mentre si dice contento di ritrovare a San Marino anche Pierdavide Carone (in gara con il brano ‘Mi vuoi sposare?’, ndr.) con il quale ha duettato in ‘Ci credi ancora’, uno dei brani dell’album ‘Faccio il cantautore’ uscito l’anno scorso.

Un album la cui title-track era dedicata proprio alla vita non sempre facile di chi vuol fare il cantautore: “Ho voluto scrivere quella canzone proprio per chi come me deve scontrarsi ogni giorno con gli alti e bassi di questo mestiere, che spesso non viene riconosciuto perché appunto è considerato poco sicuro e instabile, rispetto al mito del posto fisso che Checco Zalone ha raccontato tanto bene. Ma forse qualcosa sta cambiando se anche a Sanremo c’è stato un grande ritorno di cantautori, che hanno ottenuto risultati importanti. Questa edizione è stata un po’ la rivincita dei cantautori”, rimarca.

Quanto ai pronostici su San Marino, il commento di Capua è all’insegna del fair play: “Ci sono tanti artisti importanti che hanno molte più possibilità di me di vincere. Per me la vittoria è essere lì in finale a presentare la mia musica. Poi può succedere di tutto. Ma quello che voglio è dare il massimo e fare bene la mia performance”, conclude. (di Antonella Nesi)