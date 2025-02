Roma, 57enne investito e ucciso: caccia al pirata della strada

(Adnkronos) – Ancora una tragedia sulle strade di Roma. Ieri sera, in via Monte Cervialto, in zona Nuovo Salario, un uomo di 57 anni è morto investito da un veicolo poi fuggito. Sul posto sono intervenute le pattuglie del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per risalire al mezzo.

Solo pochi giorni fa, una ragazza di 19 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto in via Laurentina. A travolgerla, una Mercedes guidata da un uomo di 72 anni.