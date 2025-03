Ucraina-Usa, gli italiani stanno con Zelensky: l’indagine Vis Factor/Adnkronos

(Adnkronos) – Gli italiani si schierano dalla parte dell’Ucraina. Lo scontro avvenuto ieri nello studio ovale della Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha scatenato un’ondata di reazioni sui social. In Italia il sentiment generale, legato allo scontro è nettamente negativo, un chiaro riflesso di un malcontento crescente verso la gestione della crisi ucraina da parte degli Stati Uniti.

Difatti il sentiment verso Donald Trump e gli Usa, in questa fase specifica, risulta oltremodo negativo arrivando a toccare l’88% di commenti e post analizzati. E’ quanto emerge da un instant sentiment realizzato, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica politica e istituzionale, attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana.

Gli utenti si sono mostrati preoccupati per il tono scontroso di Trump che ha cercato di ridimensionare la figura di Zelensky, accusandolo di non essere grato per il supporto ricevuto. Molti commentatori hanno espresso indignazione di fronte a quella che percepiscono come un’imboscata politica orchestrata per mettere in difficoltà un alleato fondamentale in un periodo critico. Frasi come “Zelensky è un eroe” e “Trump mostra il suo vero volto” sono comuni, evidenziando un forte sostegno per l’Ucraina. Le emozioni che emergono maggiormente sono tristezza (50%), rabbia (20%) e paura (10%).

Zelensky, invece, può godere di un sentiment positivo del 73%, accompagnato da emozioni come fiducia, sostegno e speranza. La maggior parte degli utenti esprime un desiderio collettivo di riformare l’approccio verso la diplomazia internazionale. Nel complesso, il tono dei commenti riflette una crescente ansia per il futuro delle relazioni internazionali tra Usa e Ucraina, ma anche tra Usa ed Ue.