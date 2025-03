Udinese-Parma 1-0, decide Thauvin su rigore

(Adnkronos) – L’Udinese batte il Parma 1-0 nell’incontro valido per la 27ma giornata di Serie A. Padroni di casa pericolosi al 24mo con Atta, che raccoglie da Thauvin e impegna Suzuki. Al 38′ Udinese in vantaggio con lo stesso Thauvin su rigore decretato da Maresca, dopo consulto al Var, per un tocco di mano in area. L’attaccante bianconero calcia a mezza altezza e realizza alla destra del portiere del Parma.

Nella ripresa ospiti subito vicinissimi al pareggio al 47′, ma Padelli compie un miracolo su conclusione di Man e manda in angolo. Rispondono i padroni di casa con Ehizibue, che al 55′ raccoglie al volo un angolo dalla sinistra ma manda fuori la sfera. Al 64′ ancora Udinese vicina al gol con Solet, che sempre su azione d’angolo alza troppo il colpo di testa. Al 70′ grande occasione per Thauvin per il raddoppio, ma spreca di sinistro da ottima posizione e manda fuori. Al 78′ gran gol dello stesso Thauvin ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco di Lucca alla partenza dell’azione. All’86’ bella azione manovrata del Parma conclusa da Pellegrino, che costringe Padelli a una parata non facile. Il risultato non cambia più, i tre punti vanno all’Udinese.