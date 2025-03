Roma-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Prima di rimettere la testa sull’Europa League, la Roma affronta il Como nel 27° turno di Serie A. Oggi, domenica 2 marzo, i giallorossi ospitano i lombardi all’Olimpico per continuare a risalire la classifica. Di fronte la squadra di Fabregas, reduce dal bel successo contro il Napoli nell’ultimo weekend di campionato.

Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi alle 18:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao. All. Fabregas

La partita di campionato tra Roma e Como sarà visibile in streaming su Dazn, ma anche su Sky Sport (canale 251) e in streaming su Sky Go e NOW.