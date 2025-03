Addio a Eleonora Giorgi, Carlo Verdone: “Grazie amore mio, sarai sempre nel mio cuore”

(Adnkronos) –

Carlo Verdone è tra i primi colleghi a ricordare Eleonora Giorgi dopo la notizia della sua morte. Lo fa con un messaggio pieno di affetto e di stima condiviso sui suoi canali social. “Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia”, scrive l’attore e regista.

Carlo Verdone ha anche voluto ricordare come Eleonora Giorgi ha affrontato il tumore al pancreas e le sue conseguenze: “E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande,grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio”.