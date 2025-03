(Adnkronos) – Papa Francesco “ha riposato bene tutta la notte”. Lo fa sapere il Vaticano nell’aggiornamento mattutino sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale dal 14 febbraio scorso.

Nel bollettino medico, diramato domenica sera, veniva spiegato che “le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili; il Papa non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi; è apiretico. In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata”.

Da quanto hanno riferito fonti vaticane non sembrerebbero esserci state ulteriori complicazioni dopo la crisi di venerdì anche se la prudenza è massima perché c’è il rischio di nuove crisi: da qui la prognosi riservata. Il Papa, che ieri ha ricevuto il segretario di Stato vaticano cardinale Pietro Parolin con il sostituto monsignor Pena Parrà, ieri mattina ha partecipato alla messa insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui, quindi ha alternato il riposo alla preghiera.