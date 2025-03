realme 14 Pro+, la recensione

(Adnkronos) – realme, con il suo 14 Pro+, propone un dispositivo di fascia media con caratteristiche premium del mercato, sfidando apertamente concorrenti del calibro di Xiaomi e Samsung. Il prezzo di lancio di 529 euro per la versione 12GB RAM/512GB di storage trova giustificazione in una serie di dettagli che elevano l’esperienza utente ben oltre la semplice competizione sul rapporto qualità-prezzo. Si tratta del dispositivo più economico sul mercato per quello che offre, e certamente di uno dei più sorprendenti del 2025.

Il realme 14 Pro+, specialmente nella variante Pearl White, offre un’esperienza estetica senza precedenti. La scocca posteriore, caratterizzata da un pattern unico per ogni singolo dispositivo, si distingue per l’implementazione della tecnologia “termochromic”. Questa innovazione permette alla parte posteriore di cambiare colore, assumendo tonalità bluastre in alcune zone del pattern, quando la temperatura scende sotto i 16 gradi centigradi. Questo effetto, visibile anche in condizioni di luce naturale durante i mesi invernali, conferisce al dispositivo un aspetto dinamico e sempre diverso, stimolando un continuo apprezzamento visivo.

Oltre all’aspetto cangiante, realme ha curato meticolosamente la costruzione, utilizzando materiali di alta qualità e raggiungendo un equilibrio ottimale tra peso e dimensioni. L’ergonomia, con le sue linee morbide e arrotondate, si discosta dalla tendenza dei bordi piatti, offrendo una presa confortevole e naturale. L’estetica generale è sofisticata, elegante e trasmette una sensazione di qualità premium, pur mantenendo un design armonioso e distintivo. In un segmento dove l’omologazione è sempre più diffusa, realme riesce a distinguersi con un prodotto unico.

Il display del Realme 14 Pro+ è un altro punto di forza. Pur rinunciando a tecnologie come HDR10+ o Dolby Vision, realme offre un’esperienza visiva di altissimo livello grazie a un design frontale impeccabile. I bordi simmetrici, ridotti a soli 1,6 millimetri (un record per il segmento), massimizzano l’immersione. Il vetro, leggermente curvo ai lati, si fonde elegantemente con la cornice metallica, elevando ulteriormente l’esperienza tattile. La qualità del pannello è ineccepibile: colori vividi, fluidità garantita dai 120Hz di refresh rate, risoluzione 1,5K per una nitidezza impeccabile e una luminosità adeguata, seppur non eccezionale, per l’utilizzo in esterni. La diagonale da 6,83 pollici posiziona il 14 Pro+ tra i dispositivi con lo schermo più ampio della sua categoria, rendendolo ideale per la fruizione di contenuti multimediali e per il gaming.

A proposito di gaming, il chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, abbinato a un sistema di raffreddamento ottimizzato, garantisce prestazioni eccellenti. Il 14 Pro+ si colloca al vertice della fascia media per potenza di calcolo, permettendo di eseguire qualsiasi gioco disponibile sul Play Store con fluidità e reattività. Sebbene possa mostrare qualche limitazione con i titoli graficamente più esigenti o nel gaming competitivo, il dispositivo offre un’esperienza di gioco appagante per la stragrande maggioranza degli utenti. L’efficienza del processore, combinata con una batteria da 6.000 mAh basata sulla tecnologia al silicio-carbonio, si traduce in un’autonomia eccezionale. È possibile utilizzare intensamente il dispositivo per un’intera giornata senza preoccupazioni, raggiungendo in alcuni casi anche due giorni di utilizzo senza ricarica. Questa caratteristica, unita a un design sottile e leggero, dimostra l’impegno di realme nel creare un dispositivo completo e performante.

realme compie poi un passo audace nel comparto fotografico, introducendo un sensore periscopico, una caratteristica solitamente riservata ai top di gamma. Abbandonando la tendenza dei sensori macro spesso inutili, realme punta sullo zoom ottico, offrendo agli appassionati di fotografia una funzionalità preziosa a un prezzo più accessibile. La combinazione di sensore principale, ultra-grandangolare e periscopio rende il comparto fotografico del 14 Pro+ estremamente versatile, consentendo di catturare immagini di alta qualità in diverse situazioni, inclusi scatti che richiedono un avvicinamento al soggetto.

La fotocamera offre un’ottima resa cromatica, un buon range dinamico e una facilità d’uso che permette di ottenere scatti di qualità senza particolari accorgimenti. Il sensore periscopico si rivela particolarmente efficace per i ritratti, garantendo un effetto bokeh consistente e preservando la qualità dell’immagine. L’intelligenza artificiale, i numerosi filtri e le diverse modalità di scatto completano un’offerta fotografica completa e versatile. I numerosi strumenti basati su intelligenza artificiale permettono poi di accedere a livello software a un editing potente e versatile.

Si tratta di un dispositivo eccellente, che si posiziona in una fascia di prezzo dove è difficile chiedere di più: il design innovativo, la fotocamera con periscopio e le prestazioni dello Snapdragon 7s Gen 3 sono ottimi: il realme 14 Pro+ merita sicuramente attenzione, soprattutto in caso di offerte e sconti che lo rendano ancora più competitivo. In definitiva, rappresenta una delle proposte più interessanti e innovative della fascia media premium del 2025.